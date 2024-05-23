«Мы понимали риски», — Чернышев заявил, на какой ответственный шаг решилась Заворотнюк

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк решили завести ребенка только после 10 лет брака. Молодожены точно успели проверить свои отношения перед тем, как впустить в свою семью нового маленького человечка, но прийти к этому им было нелегко.
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