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Более сотни вражеских дронов уничтожены над территориями России за ночь

Более сотни вражеских дронов уничтожены над территориями России за ночь

Более сотни вражеских дронов уничтожены над территориями России за ночьДежурными средствами ПВО РФ уничтожены 132 украинских беспилотника минувшей ночью: 54 БпЛА – над территорией Саратовской области, 40 БпЛА – над территорией Воронежской области, 22 БпЛА – над территорией Белгородской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области, по три БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, один БпЛА – над территорией Липецкой области.

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