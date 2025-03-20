Более сотни вражеских дронов уничтожены над территориями России за ночь

Более сотни вражеских дронов уничтожены над территориями России за ночьДежурными средствами ПВО РФ уничтожены 132 украинских беспилотника минувшей ночью: 54 БпЛА – над территорией Саратовской области, 40 БпЛА – над территорией Воронежской области, 22 БпЛА – над территорией Белгородской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области, по три БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, один БпЛА – над территорией Липецкой области.