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ИА Регнум

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Эксперт Муртазин развеял миф о пользе отключения смартфонов на ночь

Эксперт Муртазин развеял миф о пользе отключения смартфонов на ночь

Выключать телефон, чтобы он «отдохнул», не имеет смысла — это не продлевает срок службы устройства. Об этом в понедельник, 13 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал эксперт в области мобильной связи, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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