Эксперт Муртазин развеял миф о пользе отключения смартфонов на ночь

Выключать телефон, чтобы он «отдохнул», не имеет смысла — это не продлевает срок службы устройства. Об этом в понедельник, 13 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал эксперт в области мобильной связи, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.