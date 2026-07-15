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Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона

Квотербек «Торонто Аргонатс» Чед Келли считает, что неудачный старт его команды в Канадской футбольной лиге (КФЛ) напрямую связан с проведением чемпионата мира по футболу.

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