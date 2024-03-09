Приметы о нитке, прилипшей к одежде

На некоторые ткани цепляется все, начиная с мелкого мусора, заканчивая кусочками ниток. Это неприятно, так как вещи приходится постоянно чистить, но зато по цвету ниточки можно предугадать дальнейшие события.
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