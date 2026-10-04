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Царьград

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В Бельгии так боятся России, что мозг начинает "клинить". Шикарный диалог показал, как обстоят дела

В Бельгии так боятся России, что мозг начинает "клинить". Шикарный диалог показал, как обстоят дела

Министра обороны Бельгии Франкенс начал "подклинивать" от страха перед Россией. Притом, это даже не преувеличение, а факт, озвученный им же.

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