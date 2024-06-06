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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Xbox-эксклюзивы Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут выйти на PlayStation 5 — Fable и Gears 6 портир...

Xbox-эксклюзивы Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут выйти на PlayStation 5 — Fable и Gears 6 портир...

Xbox-эксклюзивы Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут выйти на PlayStation 5 — Fable и Gears 6 портировать не планируютНа PlayStation 5 одновременно с Xbox также должны выпустить продолжение DOOM под названием DOOM: The Dark Ages.

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