Xbox-эксклюзивы Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут выйти на PlayStation 5 — Fable и Gears 6 портир...

Xbox-эксклюзивы Starfield и Senua's Saga: Hellblade II могут выйти на PlayStation 5 — Fable и Gears 6 портировать не планируютНа PlayStation 5 одновременно с Xbox также должны выпустить продолжение DOOM под названием DOOM: The Dark Ages.
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