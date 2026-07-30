⚡️Российские военные поразили два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море Суда доставляли вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск», сообщили в Минобороны России.
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⚡️Российские военные поразили два сухогруза с вооружением для ВСУ в Черном море Суда доставляли вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск», сообщили в Минобороны России.