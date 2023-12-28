Леонид Слуцкий продолжит карьеру в Китае

О назначении известного российского футбольного специалиста рулевым китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие сообщения «синих дьяволов» в социальных сетях.
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