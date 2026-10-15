Российская марка Volga готовит обновление интерьера для флагманского кроссовера K50. Новую переднюю панель выполнят с одним центральным экраном вместо двух, а центральная консоль получит физические кнопки.
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