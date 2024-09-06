Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет «воздух — воздух» на 691 млн $

Одобрение предполагаемой сделки по продаже Нидерландам ракет AID-9X Sidewinder Block II класса «воздух-воздух» выразил Госдепартамент США, 6 сентября сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
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