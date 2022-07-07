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Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что украинские военные оказались неспособны использовать западное оружие

Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что украинские военные оказались неспособны использовать западное оружие

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, так как украинские военные не готовы к его использованию.

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