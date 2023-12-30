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Закон, порядок, государство

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В Адмиралтействе прошли новогодние представления для детей военнослужащих ВМФ, нахимовцев и кадет младших курсов

В Адмиралтействе прошли новогодние представления для детей военнослужащих ВМФ, нахимовцев и кадет младших курсов

Со сцены детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а также их антагонисты – баба Яга, Леший и специфический местный персонаж – Слякоть Петербургская.

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