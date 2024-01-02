В Лестере с сильным составом участников стартует турнир Championship League 2024

Сегодня 2 января стартует пригласительный турнир Championship League 2024, на котором выступят и молодые игроки, и знаменитые снукеристы, и демонстрирующие в последнее время сильную форму спортсмены, сообщает WST Джон Хиггинс (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).