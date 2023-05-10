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Тренер «Вегаса» Кэссиди: «Никогда не сталкивался с таким количеством травм у вратарей. Но каждый следующий отлично справлялся с работой, поэтому мы до сих пор играем»

«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 2-1). В первом периоде травму получил вратарь «рыцарей» Лоран Броссуа, сделавший 3 сэйва после 4 бросков.

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