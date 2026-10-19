Директор Франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен рассказал о протестах во Франции в интервью RTVIКто именно вышел на улицы французских городов, можно ли сравнивать эти протесты со студенческой революцией 1968 года, связаны ли они с демонстрациями в других странах Европы, прослеживается ли там «русский след» – об этом в интервью RTVI рассказал директор Франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен.