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Ученые назвали указывающий на скорую смерть человека признак

Ухудшение двигательной функции организма примерно с 65 лет является тревожным признаком, который указывает на скорую смерть.

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Зоя Жук
Не совсем согласна. Есть ряд заболеваний, когда людям сложно двигаться. Но сердце здоровое и они трудно живут до преклонного возраста. Некоторые просто будучи прикованные к постели десятилетиями доживают до 80 и старше.

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