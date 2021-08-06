Ученые назвали указывающий на скорую смерть человека признак

РЕН ТВ НовостиПолитикаУченые назвали указывающий на скорую смерть человека признакУхудшение двигательной функции организма примерно с 65 лет является тревожным признаком, который указывает на скорую смерть.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗЖЗоя ЖукНе совсем согласна. Есть ряд заболеваний, когда людям сложно двигаться. Но сердце здоровое и они трудно живут до преклонного возраста. Некоторые просто будучи прикованные к постели десятилетиями доживают до 80 и старше.Комментировать
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