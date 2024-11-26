Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

Увы, но точно такие же ошибки есть часто и у мужчин. Не ушёл вовремя, а потом всю жизнь мучается с той, что не любит его.

Н

НС

зачем кушать мыло - если можно не кушать мыло? Ищите своего. Правда так можно всю жизнь проискать и так и не найти. Есть неженатые и немолодые мужчины - и у них всё в порядке с ориентацией, здоровьем, успехом в жизни. А жены нет потому что искал "ту самую", да так и не нашёл.