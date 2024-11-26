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Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

Единственная ошибка многих хороших женщин в отношениях

- Я ему говорю, мол, останови машину, пожалуйста, мне нужно в туалет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Увы, но точно такие  же ошибки  есть  часто и у  мужчин. Не ушёл вовремя, а потом всю  жизнь мучается с  той, что  не любит его.
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15 час.
Н
НС
зачем кушать мыло - если можно не кушать мыло? Ищите своего. Правда так можно всю жизнь проискать и так и не найти. Есть неженатые и немолодые мужчины - и у них всё в порядке с ориентацией, здоровьем, успехом в жизни. А жены нет потому что искал &quot;ту самую&quot;, да так и не нашёл.
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2 час.

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