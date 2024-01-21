В Ленинградской области начался пожар на морском терминале.На севере Ленинградской области, в Усть-Луге загорелся морской угольный терминал.
Взрыв терминала в Усть-Луге: Что известно к этому часу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
До сих по не дошло, что идет война..🥲
Ответить
9 час.
СА
Сергей Андросов
Нехер курить где не попадя. Был случай. Работали в Морозовке ( посёлок им. Морозова, под Питером) , на пороховом заводе, еще в восьмидесятых. В обеденный перерыв высунулись из цеха, сели на подоконнике, курим. Смотрим, главинж несётся быстрее собственного визга. Орёт как тот порося на заклании:" Да вы очумели! Если пи....данет, то пол Питера снесёт!" Обошлось, а в Усть -Луге нет. Цемент взрывается, а про угольную пыль вообще молчу.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии