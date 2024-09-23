«ЛизаАлерт» и «Одноклассники» объединяются для помощи людям с деменцией

Организации запускают совместный проект В сентябре, в рамках Всемирного месяца осведомленности о деменции, «Одноклассники», «ЛизаАлерт» и фонд Альцрус запускают совместный проект, направленный на повышение информированности о деменции и профилактику пропаж людей с этим заболеванием.
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