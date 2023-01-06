Бывший посол Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации дал совет Генеральному секретарю Организации Североатлантического Договора, при помощи которого возможно завершить развернувшееся на украинских территориях противостояние.
Бывший посол Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации дал совет Генеральному секретарю Организации Североатлантического Договора, при помощи которого возможно завершить развернувшееся на украинских территориях противостояние.
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