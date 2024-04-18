"Так вот какие мыши прогрызли дамбу": У мэра затонувшего Орска нашли шикарные апартаменты в Дубае за 33 млн. и очень богатого сына

IP Irina Pchibyla Не понятно почему чиновники грабят страну и не несут никакого наказания ?! Ведь сложить их зарплаты и посмотреть сколько они тратят .... это никому не интересно ???? Наверное кому должно быть интересно , сами свои доходы скрывают ... и там видно ... не хухры мухры ...есть что скрывать ..... вот так и жрут госбюджет Страны всякие мухосранчане и грабят Страну держиморды....

серый777 котов А Дубае то зачем?Значит так сказать резервное есть и готово- сдёрнуть из россии . как надо вот и весь план