Интересная жизнь с Vera Star Так уж повелось в нашей стране, что после какого-нибудь серьезного происшествия, когда начинаются разбирательства, на свет появляется множество крайне любопытных фактов, которые старательно годами скрывались заинтересованными лицами.
"Так вот какие мыши прогрызли дамбу": У мэра затонувшего Орска нашли шикарные апартаменты в Дубае за 33 млн. и очень богатого сына
Комментарии
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Irina Pchibyla
Не понятно почему чиновники грабят страну и не несут никакого наказания ?! Ведь сложить их зарплаты и посмотреть сколько они тратят .... это никому не интересно ???? Наверное кому должно быть интересно , сами свои доходы скрывают ... и там видно ... не хухры мухры ...есть что скрывать ..... вот так и жрут госбюджет Страны всякие мухосранчане и грабят Страну держиморды....
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2 час.
серый777 котов
А Дубае то зачем?Значит так сказать резервное есть и готово- сдёрнуть из россии . как надо вот и весь план
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1 час.
eagle
Вот именно, с самой головы. Именно тот самый рыжий пи...р, уходя с должности руководителя администрации в 1997 году на должность первого вице-премьера, настоятельно предложил новому руководителю Юмашеву взять в заместители будущего отца народов. Вопросы еще есть к правоохранительным органам? Вопросов нет. Кто же его посадит? Он же памятник.
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1 час.
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