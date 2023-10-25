Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением фентанила

В документе, опубликованном администрацией президента США Джо Байдена, заявлено о его планах запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением опасного наркотического вещества - фентанила .
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