Геополитик Арбак Хачатрян: надо сначала возрождать общечеловеческие ценности, а потом развивать технологии

- Г-н Хачатрян, сегодня активно развивается геополитическая обстановка, каждую минуту происходят события, которые могут поставить все с ног на голову… Когда 20 лет назад вы советовали менять политику управления государствами на благо простых граждан, говорили о большой вероятности российско-украинского конфликта и угрозе ядерного удара, когда предостерегали от противостояния «элитных» кланов Карабаха и Армении и предупреждали об опасности гражданской войны, многие усмехались и утверждали, что такого никогда не произойдет, сегодня мы стоим перед предсказанном вами «разбитом корыте» из сказки о жадной старухе.