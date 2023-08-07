- Г-н Хачатрян, сегодня активно развивается геополитическая обстановка, каждую минуту происходят события, которые могут поставить все с ног на голову… Когда 20 лет назад вы советовали менять политику управления государствами на благо простых граждан, говорили о большой вероятности российско-украинского конфликта и угрозе ядерного удара, когда предостерегали от противостояния «элитных» кланов Карабаха и Армении и предупреждали об опасности гражданской войны, многие усмехались и утверждали, что такого никогда не произойдет, сегодня мы стоим перед предсказанном вами «разбитом корыте» из сказки о жадной старухе.
Геополитик Арбак Хачатрян: надо сначала возрождать общечеловеческие ценности, а потом развивать технологии
Комментарии
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Владимир Терентьев
Г - н Хачатрян не исключает ядерный удар, после чего можно будет строить новые отношения между странами: "Поэтому, на сегодняшний день, я считаю, что избежать ядерного удара не получится. Только после этого станет возможно раскроить оставшийся мир по-новому. И наши Мозговые Центры вместе с матерями должны быть готовы заполнить образовавшуюся на тот момент брешь."
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9 час.
Я
Яна
Если у человека две жизни, тогда можно..
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8 час.
Юрий Кушнарев
очень интересный персонаж - кроме высоких слов о примате духовного над материальным,он мошенник (кому интересно,найдут).Ещё бы где-то найти инфу про подвалы КГБ и картина была бы полная
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31 мин.
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