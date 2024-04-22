Председатель СК России поручил доложить об установленных по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением жилищных прав мужчины в Красноярском крае, обстоятельствах и принятых процессуальных решениях

В социальных медиа сообщается о нарушении жилищных прав мужчины, проживающего в городе Енисейске: многоквартирный дом, в котором находилась принадлежавшая мужчине квартира, был снесен, а находившееся там имущество похищено.
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