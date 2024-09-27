Диабет 2 типа – это, прежде всего, неправильная реакции нашего организма на пищу. Как диабет 2 типа можно обратить вспять?

Исследования последних лет убедительно доказывают – диабет 2 типа хорошо поддается ремиссии, если в течение двух лет после постановки первичного диагноза удается значительно снизить потребление углеводов.
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