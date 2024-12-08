ВОЗ призвала обеспечить доступ для медиков и гуманитарных работников в Сирии

Известия/Павел Бедняков Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к медицинским услугам в Сирии, заявила региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи.
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