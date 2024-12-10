Небензя в шутку предложил США помочь найти главу ХТШ аль-Джулани

Постпред России при ООН Василий Небензя в шутку предложил США помочь в поисках лидера вооруженной оппозиции Сирии и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп пообещал $10 млн.
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