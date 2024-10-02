Птица, которая бегает под водой. Пернатый ныряльщик

Вы когда-нибудь видели воробья-водолаза, который бегает по дну реки и ловит рыбу? При этом его перья не намокают, а для того чтобы подняться на поверхность, ему нужно всего лишь сложить крылья! И это вовсе не сказочный персонаж, а настоящая птица, обитающая в России – оляпка.