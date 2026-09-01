Таинственный стрелок напал на алтайских рыбаков под Новосибирском: один человек погиб

В Мошковском районе Новосибирской области продолжаются поиски мужчины, который вечером 28 августа открыл стрельбу по рыбакам на берегу озера.
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