Дональд Трамп назвал специальное обращение Байдена к нации едва понятным

По его словам, речь нынешнего президента США была «очень плохой» Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на специальное обращение действующего лидера Белого дома Джо Байдена, назвав его «едва понятным».
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