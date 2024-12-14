Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера

Хорошему фотографу не нужна сверхдорогая техника для создания качественных снимков. Это утверждение на деле доказал россиянин Алексей Клятов, который специализируется на макросъемке, создавая снимки насекомых, цветов и т.
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