Прокуратура заинтересовалась ДТП с тремя пострадавшими в Симферополе

Прокуратура заинтересовалась ДТП с тремя пострадавшими в СимферополеВ районе улицы Гоголя водитель легковушки Suzuki Grand Vitara проехал на «красный» и врезался в автобус, который двигался по маршруту №4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии