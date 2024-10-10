Падение рубля: чего ждать к концу года

Рассказываем о драматических событиях на валютном рынке в России. Непрерывное ослабление курса российской национальной валюты продолжается пять недель подряд, при этом рубль уже переписал годовые минимумы.
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