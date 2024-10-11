Мошенники придумали схему, в которой обманывают россиян якобы открытой на их имя подарочной SIM-картой, сообщил директор продукта "Защитник" оператора МТС Андрей Бийчук.
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Мошенники придумали схему, в которой обманывают россиян якобы открытой на их имя подарочной SIM-картой, сообщил директор продукта "Защитник" оператора МТС Андрей Бийчук.