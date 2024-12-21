Россиянам назвали пять привычек, которые уменьшают вероятность онкологии

Консультант по онкологии, профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг раскрыл способы снижения риска развития рака и назвал пять привычек, которые помогут уменьшить вероятность онкологии, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии