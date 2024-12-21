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Россиянам назвали пять привычек, которые уменьшают вероятность онкологии

Россиянам назвали пять привычек, которые уменьшают вероятность онкологии

Консультант по онкологии, профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг раскрыл способы снижения риска развития рака и назвал пять привычек, которые помогут уменьшить вероятность онкологии, сообщает PRIMPRESS.

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