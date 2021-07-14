Производители соли предупредили россиян о возможном росте цен на продукцию

Заявки предприятий удовлетворяются примерно на 50%. Рост ставок на полувагоны способен привести к подорожанию соли для потребителей, поскольку логистика занимает значительную долю в себестоимости соли, передает "Коммерсантъ" слова Вострикова.
Заявки предприятий удовлетворяются примерно на 50%. Рост ставок на полувагоны способен привести к подорожанию соли для потребителей, поскольку логистика занимает значительную долю в себестоимости соли, передает "Коммерсантъ" слова Вострикова.
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