Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Абхазы сами все продадут». Готовится ли Россия отдать Абхазию Грузии?

«Абхазы сами все продадут». Готовится ли Россия отдать Абхазию Грузии?

Вчера 2,9K прочитали В Абхазии ходят слухи, что российские власти хотят вернуть республику в состав Грузии, в обмен на отказ Тбилиси от прозападной политики.

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Комментарии
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Владимир Казаков
Всех митингующих лишить гражданства РФ
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3 час.
Григорий Худенко
В ЕС живут &quot;жирнее&quot; в этом весь корень проблемы, а в РФ из-за патологической жадности элит люди живут на грани благосостояния. Кому-то это очень нужно. Тоже, ещё круче, в Абхазии плюс они всегда жили за счет курортников и &quot;мандаринов&quot; (это не чемодан , а &quot;косшилёк&quot;) поэтому результат - только дело времени.
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2 час.

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