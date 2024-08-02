Вчера 2,9K прочитали В Абхазии ходят слухи, что российские власти хотят вернуть республику в состав Грузии, в обмен на отказ Тбилиси от прозападной политики.
«Абхазы сами все продадут». Готовится ли Россия отдать Абхазию Грузии?
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Владимир Казаков
Всех митингующих лишить гражданства РФ
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3 час.
Григорий Худенко
В ЕС живут "жирнее" в этом весь корень проблемы, а в РФ из-за патологической жадности элит люди живут на грани благосостояния. Кому-то это очень нужно. Тоже, ещё круче, в Абхазии плюс они всегда жили за счет курортников и "мандаринов" (это не чемодан , а "косшилёк") поэтому результат - только дело времени.
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2 час.
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