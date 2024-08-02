«Абхазы сами все продадут». Готовится ли Россия отдать Абхазию Грузии?

Григорий Худенко

В ЕС живут "жирнее" в этом весь корень проблемы, а в РФ из-за патологической жадности элит люди живут на грани благосостояния. Кому-то это очень нужно. Тоже, ещё круче, в Абхазии плюс они всегда жили за счет курортников и "мандаринов" (это не чемодан , а "косшилёк") поэтому результат - только дело времени.