В России хотят ввести уголовную ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил в МВД России предложение о введении уголовной ответственности для граждан, совершающих нападения на сотрудников экстренных служб во время выполнения ими своих обязанностей .
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