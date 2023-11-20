Савёловский посад
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Савёловский посад

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На автобусной остановке вдоль Бутырской установили маршрутный указатель

По просьбе местных жителей на остановке «Бутырская улица» восстановили маршрутный указатель. Об этом корреспонденту нашей газеты сообщили в ГУП «Мосгортранс» — Наши специалисты восстановили информационный указатель маршрутов на остановочном пункте, — рассказали представители предприятия.

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