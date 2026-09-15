В ВСУ фактически опровергли срезание российского выступа под Лиманом (ВИДЕО)

В ВСУ фактически опровергли срезание российского выступа под Лиманом. «На протяжении трех месяцев идут разговоры об отступлении российских войск на Донецком направлении.
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