В Текстильщиках появился арт-объект «Торосы»

На днях на территории культурного центра «Москвич» (Волгоградский просп., 46/15) в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» установили арт-объект «Торосы» художника из Северодвинска Данилы Пилита — это конструкция из деревянных балок, соединённых друг с другом.