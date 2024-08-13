🚗 В Симферополе иномарка сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте ДТП произошло на улице Киевская, сообщает Госавтоинспекции Крыма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚗 В Симферополе иномарка сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте ДТП произошло на улице Киевская, сообщает Госавтоинспекции Крыма.