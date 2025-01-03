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«Барса» вышла на правило 1 к 1 благодаря сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Это условие для регистрации Ольмо и Виктора – клуб ожидает, что она произойдет не позднее вторника

Ла Лига в полночь по местному времени сообщила каталонскому клубу, что он вернулся к правилу 1 к 1. Это означает, что теперь «Барселона» может подписывать игроков на зимнем трансферном рынке без ограничений (в пределах лимита расходов на состав).

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