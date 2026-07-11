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Дэвид Култхард: «Пилоты «Ф-1» гоняют на скорости 300 км/ч, держать в паре дюймов друг от друга. Но как только что-то случается, к ним начинают относиться как к детсадовцам»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о проблемах с машиной безопасности, отметив, что его смущает отношение дирекции гонки к участникам после того, как на трассе происходит какой-то инцидент.

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