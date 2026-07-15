Политолог Дудаков: новые санкции против РФ не помогут США во внешней политике

На пике торговых войн - весной и летом 2025 года - пакет антироссийских санкций за авторством покойного сенатора Линдси Грэма мог бы иметь реальные последствия, однако сейчас многие страны научились обходить подобные ограничения.
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