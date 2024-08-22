В Молдове будут выращивать техническую коноплю? Что говорит глава Минсельхоза

В Республике Молдова планируют выращивать техническую коноплю. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности это полностью поддерживает, заявил министр Владимир Боля в программе Rezoomat на Rlive TV.
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