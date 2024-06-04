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Народный артист Юрий Чернов ответил Калныньшу, который вдруг «переобулся»

Народный артист Юрий Чернов ответил Калныньшу, который вдруг «переобулся»

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов, сыгравший более 100 ролей в кино, наиболее яркими из которых стал ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника», прокомментировал поведение своего бывшего коллеги по кинематографическому цеху – 75-летнего латвийского актера Ивара Калныньша, известного по фильмам «Зимняя вишня», где главные роли играли Виталий Соломин и Елена Сафонова, «Театр» с Вией Артмане, «ТАСС уполномочен заявить.

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