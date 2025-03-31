На Трампа усилили влияние антироссийские советники — эксперт

На президента США Дональда Трампа начали больше влиять советники, агрессивно настроенные по отношению к России, считает глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард, сообщает 31 марта газета The Wall Street Journal.
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