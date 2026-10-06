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Мы не сможем защитить мосты в Киеве. Понтоны не спасут ситуацию – экс-министр инфраструктуры

Мы не сможем защитить мосты в Киеве. Понтоны не спасут ситуацию – экс-министр инфраструктуры

Меры, которые предпринимаются в Киеве для защиты мостов от российских ударов, – не помогут, а понтонные переправы как альтернатива не справятся с пассажиро- и грузопотоком.

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